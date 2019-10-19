كشف الدكتور رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أهمية كتاب "جمهورية أفلاطون"، وما له من دور في خلق مدينة فاضلة، خاصة بعدما جرب أفلاطون العديد من أنظمة الحكم التي وجدها جميعا لا ترقى إلى خلق مدينة فاضلة تخدم الفرد والمجتمع.

وقال "الدقيقي"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن أفلاطون وصف المجتمعات الغربية بأنها بمثابة طفل أمام الحضارة المصرية والشرقية لما انبهر به في تلك الحضارة، موضحا أن أفلاطون لم يرضى منذ نشأته الانضمام إلى معسكر السفسطائين، وقرر أن يتتلمذ على يد معلمه الكبير سقراط لتأكده أن سقراط قادرا على منح العقل قيمته الحقيقية التي يستحقها في إنشاء وتكوين المدينة الفاضلة.

وأضاف أن نظرية أفلاطون نحو المدينة الفاضلة جاءت بعد تجربته للعديد من الأنظمة، والتي وجدها أنظمة فاشلة في تحقيق مجتمع مثالي فاضل، حتى أن نظريته للمدينة الفاضلة نبعت قبل سفره للخارج بعد وفاة معلمه سقراط.

وأشار إلى أن أفلاطون قدم إلى مصر ودرس العلم بها، واستقر خلال فترة تواجده في مصر بمنطقة عين شمس، لافتا أنه دافع بعد ذلك عن الحضارة المصرية والشرقية بشكل عام.