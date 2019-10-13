تفقد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، منذ قليل، يرافقه اللواء أيمن الدرديري، مدير عام أمن جامعة الأزهر، والعميد هشام حلمي، مأمور قسم ثانِ مدينة نصر، والمقدم أحمد وجيه، رئيس مباحث قسم ثانِ مدينة نصر، المدينة الجامعية للطلاب والطالبات بمدينة نصر، في إطار متابعته الميدانية الدائمة واطمئنانه على أبنائه وبناته من طلاب وطالبات الجامعة.

وتجول رئيس الجامعة حول المحيط الخارجي للمدن الجامعية حيث اطمأن على تأمين مداخل ومخارج مدينتي الطلاب والطالبات، مقدما الشكر لمدير أمن القاهرة، وحكمدار القاهرة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع شرق القاهرة، على توفيرهم أقصى درجات الأمن للجامعة ومدنها الجامعية، إضافة إلى تواجد عناصر الأمن والقوات اللازمة للتأمين على مدار اليوم ليلا ونهارا.

واطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بالمدن الجامعية والانضباط التام فى عملية دخول وخروج الطلاب والطالبات على مدار الساعة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته، أنه حريص على تلك الجولات والزيارات الميدانية لكافة كليات ومؤسسات جامعة الأزهر للوقوف بنفسه على مستوى الخدمة المقدمة لأبنائه وبناته من طلاب وطالبات الجامعة.

وأشار إلى أنه يحرص أيضا، في كل فرصة متاحة، على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشتهم والرد عليهم، وإزالة العقبات أمامهم حتى يتفرغوا للجد والاجتهاد وتحصيل العلم النافع، وحتى لا يكونوا عرضة للشائعات المغرضة، كما يحدث من وقت لآخر، مشددا أن مصلحة الطلاب والطالبات هي شغل إدارة الجامعة الشاغل في كل قراراتها، حتى نتمكن من تخريج جيل أزهري وطني متميز يشارك بإيجابية في بناء مستقبل وطننا الحبيب مصر.

وفى ختام جولته قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بمدينة نصر، فيما أعرب الطلاب والطالبات عن سعادتهم بهذه الزيارة وهذه الروح الأبوية من قبل فضيلة رئيس الجامعة.