أحمد مكي وأسعار الذهب ومي كساب.. تريندات جوجل مصر

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أحمد مكي

توفى قبل قليل والد الفنان أحمد مكي والفنانة إيناس مكي، فى دولة الإمارات، حيث كان مقيما هناك.

وكتبت إيناس مكي، عبر حسابها بموقع Facebook: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء لوالدي "مكي"، ربنا يرحمه و يحسن إليه ويستقبله برحمته وكرمه".

وفاة والد الفنان أحمد مكي بالإمارات

سعر الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأمس، وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الذهب في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019 في مصر

مي كساب

قالت الفنانة مي كساب، إن دورها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" عبارة عن سيدة في قمة الطيبة لكنها تختبئ خلف شخصية المرأة اللعوب.

مي كساب عن "الطيب والشرس واللعوب": بيحكي عن 3 نجوم راحت عليهم