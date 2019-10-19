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محلل سياسي لبناني لـ"الوطن": الحكومة أخطأت حينما فرضت ضرائب جديدة

محلل سياسي لبناني لـ"الوطن": الحكومة أخطأت حينما فرضت ضرائب جديدة

معاناة طلاب المدينة الجامعية في الأزهر مع الأكل: الطابور طويل.. و"اللحمة نية"

معاناة طلاب المدينة الجامعية في الأزهر مع الأكل: الطابور طويل.. و"اللحمة نية"

رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى كينيا للمشاركة في اجتماع "الكوميسا"

رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى كينيا للمشاركة في اجتماع "الكوميسا"

حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019 بمصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019 بمصر والدول العربية

اليوم.. انطلاق احتفالية "العليا" بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري

اليوم.. انطلاق احتفالية "العليا" بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري

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أبرزها ضرائب على السجائر وتسريح العاملين.. الحكومة تنفي 12 شائعة

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