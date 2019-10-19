حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019 بمصر والدول العربية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل بالسواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وصولا إلى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 22 31

الإسكندرية 20 29

بورسعيد 24 28

دمياط 24 27

الزقازيق 20 31

الإسماعيلية 19 31

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 25 34

مرسى علم 28 32

أسيوط 19 37

سوهاج 20 37

قنا 23 37

الأقصر 22 38

أسوان 25 38

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 39

الرياض 23 35

أبو ظبي 27 36

الكويت 23 39

دمشق 12 29

القدس 17 24

غزة 20 28

بغداد 22 37

مسقط 26 33

صنعاء 09 24

الخرطوم 27 38

طرابلس 20 27

تونس 20 29