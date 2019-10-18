تنشر "الوطن" توقعات خبراء الأرصاد الجوية لحالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

ووفق خبراء الأرصاد تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 30

شبين الكوم 20 31

طنطا 19 30

الإسكندرية 18 28

بلطيم 19 26

مطروح 17 25

بورسعيد 24 28

دمياط 24 27

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 19 31

السويس 21 31

العريش 21 28

رفح 22 28

رأس سدر 20 33

نخل 19 29

نويبع 27 29

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 33

مرسى علم 27 29

الفيوم 21 33

بني سويف 20 33

المنيا 19 34

أسيوط 19 35

سوهاج 21 36

قنا 23 36

الأقصر 25 38

أسوان 26 39

الوادي الجديد 24 38

حلايب 25 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 38

المدينة 24 37

الرياض 21 36

المنامة 28 34

أبوظبي 27 36

الكويت 23 38

دمشق 12 30

بيروت 23 28

عمان 14 28

القدس 17 25

غزة 19 28

بغداد 21 36

الخرطوم 27 37

طرابلس 20 26

تونس 18 27