صور.. تامر عاشور والليثي يحييان حفلا بالجامعة المصرية الصينية

أحيا المطرب تامر عاشور أولى فقرات حفل الجامعة المصرية الصينية، لذي أقامته الجامعة للترحيب بالطلاب الجدد، بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.

وقدم عاشور، خلال الحفل، باقة مميزة من أغنياته القديمة إضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام": "انطق، مشوفناش، حكايات، ده حكاية، وقت الوداع، يا اهلا، كل شئ راح مننا، ايام، كلموها عني، بقاله كتير، تسلم، باي باي، بقالي زمان، حبيبي انت حبيبي، محظوظ، في بالي".

وأحيا الفقرة الثانية الفنان محمود الليثي بصحبة فرقته، وقدم توليفة شعبية تراقص عليها طلاب الجامعة، منها: "عم يا صياد، حط ايده ياه، عبده، الست لما، سيما سيما، شوكلاتة، سوق البنات، اذا كان قلبك كبير، شطة نار، حريقة، بونبناية، من تحت لتحت".

وطرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام"، مارس الماضي، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة.