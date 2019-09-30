تأجيل تهرب تامر عاشور من الضرائب لـ28 أكتوبر للتصالح

أجّلت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة الفنان تامر عاشور في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وذلك 28 أكتوبر المقبل، لتقديم دفاعه ما يفيد بالتصالح وتسديد المبالغ المستحقة عليه.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي عاقبت الفنان غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، وأسندت له تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيها في الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل والحفلات التي ينفذها المطرب، وتقدم بمعارضة على الحكم وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.