مي كساب.. التلقائية جواز مرور إلى قلوب الجماهير

موهبة شديدة تميزت بها الفنانة مي كساب، منذ ظهورها الفني الأول، إذ تميزت بتلقائيتها وخفة ظلها الشديدة، ما جعل قطاعا عريضا من الجمهور يتعلق بها وينتظر أعمالها، ونجحت في تقديم الكوميديا بشكل مميز عن أبناء جيلها.

عرف الجمهور كساب عن طريق الغناء فبدايتها الفنية كانت مطربة قبل احترافها التمثيل، حينما شاركت الفنان مجد القاسم "دويتو" أغنية "غمض عنيك"، التي حققت نجاحا كبيرا، لتقوم بإصدار أول ألبوماتها الغنائية "حاجة تكسف" عام 2005، وقدمت فيديو كليب لأغنية "شيل ده من ده" والذي حقق نجاحا كبيرا حينما تم عرضه.

وبرزت موهبة مي كساب التمثيلية، خلال الفيديو كليب، الذي أخرجه المخرج ياسر سامي، وسرد الفيديو كليب قصة سيدة تصاب بالغيرة الشديدة على زوجها في إطار كوميدي، وكان بداية انطلاقها في عالم التمثيل.

بدأت بعد ذلك مي كساب أولى خطواتها بالتمثيل بالمشاركة في بعض الأعمال الدرامية التليفزيونية، ليأتي نجاحها الأكبر أمام الفنان أحمد الفيشاوي في مسلسل "سيت كوم" "تامر وشوقية"، لتجسد دور البطولة أمامه محققة نجاحا لأربعة أجزاء للمسلسل، وشارك بالمسلسل عدد كبير من الفنانين في بداياتهم الفنية "أحمد مكي، إنجي وجدان ومحمد شاهين".

كانت أول الأفلام السينمائية التي قدمتها مي كساب فيلم "خليج نعمة" عام 2007، وجسدت خلال أحداثه شخصية البنت البدوية "زينة" والفيلم من بطولة: "غادة عادل، أحمد فهمي، إدوارد وباسم ياخور"، لتشارك بعد ذلك في العديد من الأفلام السينمائية والدراما التليفزيونية أمام كبار النجوم.

عام 2008 شاركت في فيلم "بلطية العايمة" وجسدت شخصية "موجة" الأخت الصغرى لـ"بلطية" التي جسدت شخصيتها الفنانة عبلة كامل، وفي عام 2009 شاركت أمام الفنان الكبير عادل إمام في فيلم "بوبوس" وجسدت شخصية "تهاني" خلال أحداث الفيلم.

حتى عام 2010 حينما تعاونت مع المخرج الكبير داوود عبد السيد في فيلم "رسائل البحر" وجسدت شخصية "بيسه" خلال أحداث الفيلم ببساطة وتلقائية شديدة، ويعتبر الفيلم من أهم أعمالها السينمائية خلال مشوارها الفني.

وفي عام 2012 شاركت مي كساب في فيلم "حلم عزيز" أمام أحمد عز وشريف منير، وجسدت خلال أحداث الفيلم شخصية "ماجدة"، وفي عام 2017 شاركت بمسلسل "لأعلى سعر"مع نيللي كريم وأحمد فهمي بتجسيد شخصية "فردوس" خلال أحداث المسلسل.

يذكر أن الفنانة مي كساب يعرض لها الآن في دور السينما فيلم "الطيب والشرس واللعوب" للمخرج أشرف حامد وتجسد خلاله شخصية "زيزي اللعوب".