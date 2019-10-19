قال الدكتور هاني الصيرفي، مدير ومؤسس شركة الصيرفي بالسويد، المتخصصة في تصنيع ومعالجة الأخشاب، إن الدولة تسعى حاليا إلى تخفيض الاستيراد بقدر الإمكان، لافتا أنه يطمح بتوريد الأخشاب الخام إلى مصر، التي يتم استخدامها في مختلف الصناعات العملاقة.

وأضاف "الصيرفي"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن "مصر هي أكبر سوق استيراد للأخشاب في أفريقيا والشرق الأوسط"، موضحا أن ما يطمح إليه هو زراعة غابات في مصر، والتي سيكون لها استخدامات مختلفة في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن مصر ذات طبيعة جغرافية لا مثيل لها وتعد بوابة للتصدير إلى الدول الأفريقية التي ينقصها كثير من المنتجات الضرورية، متابعا: "نقدر نصدر لأفريقيا منتجات الغذاء بأنواعه المختلفة والألومنيوم والسيراميك والدهانات كل ما يتعلق بالبناء.. المستقبل للعالم كله في أفريقيا ولازم يبقي لينا الريادة".