منعت الصين استيراد لحم الخنزير من كوريا الجنوبية بعد اكتشاف بؤرة أولى في هذا البلد لمرض حمّى الخنازير الذي يقضي على القطعان في آسيا، ويسبب بذلك ارتفاعا في الأسعار.

ورغم أنه ليس خطيرا على الإنسان، فإن المرض الفيروسي الشديد العدوى يسبب نفوق الخنازير ويؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الخنازير، والفيروس الذي اكتُشف في البداية الصيف الماضي في شمال شرق الصين، انتشر بسرعة في مجمل مناطق البلاد وكذلك في فيتنام وكوريا الشمالية المجاورين.

وهذا الأسبوع، عُثر على 5 خنازير نافقة بعد أن أُصيبت بالفيروس في مزرعة في كوريا الجنوبية، في أول انتشار للمرض في هذا البلد، وأوضحت الجمارك الصينية في بيان نُشر الخميس على موقعها الإلكتروني أن "الاستيراد المباشر أو غير المباشر للخنازير والخنازير البرية والمنتجات المشتقة من كوريا الجنوبية ممنوع".

وسجّلت الصين التي شهدت انتشارا لحمى الخنازير، في الأشهر الأخيرة ارتفاعا شديدا في سعر لحم الخنزير الأكثر استهلاكا في البلاد (+46.7% على مدى عام في أغسطس)، ومن أجل تلبية الطلب، وُضعت في السوق الخميس 10 آلاف طن من لحم الخنزير المثلّج من الاحتياطات الاستراتيجية في البلاد.

في النصف الأول من العام، تراجع عدد رؤوس الخنازير الصينية، وهو الأكبر في العالم بنسبة 15% على مدى عام، مسجلا 347.6 مليون خنزير، بحسب أرقام الحكومة.

وأكدت السلطات أيضا أن 1.16 مليون خنزير أُتلفت كإجراء احترازي، لكن خبراء في القطاع يعتبرون أن هذا العدد أقلّ بكثير ما هو عليه في الواقع.