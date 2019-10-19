أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا حالة الطوارئ في العاصمة سانتياجو في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بعد أن عمت الفوضى العاصمة وسط أعمال شغب أدت إلى اشعال النار في بناية بوسط المدينة وإغلاق شبكة مترو الأنفاق.

ووفقا لشهود ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وصور تلفزيونية أشعل محتجون غاضبون من زيادة أسعار المواصلات العامة في الآونة الأخيرة النار في عدة محطات مترو وقاموا بنهب متاجر وإحراق حافلة نقل عام بعد ظهر الجمعة، وتحدث بنيرا للشعب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت معلنا حالة الطوارئ في الوقت الذي هرع فيه رجال الشرطة والاطفاء لاحتواء الأضرار، وفقا لـ"رويترز".

وقال بنيرا الذي ينتمي ليمين الوسط إنه سيستخدم قانونا خاصا لأمن الدولة لمقاضاة ”المجرمين“ المسؤولين عن الأضرار التي وقعت بالمدينة في نفس الوقت الذي أبدى فيه تعاطفه مع من تأثروا بزيادة أسعار المواصلات العامة، مضيفا: ”خلال الأيام المقبلة ستدعو حكومتنا إلى حوار.. لتخفيف معاناة من تأثروا بالزيادة في أسعار المواصلات“.

وقالت شركة إنيل تشيلي وهي أحد فروع شركة إنيل الإيطالية إن مخربين أضرموا النار في المقر الرئيسي للشركة بوسط سانتياجو. وأظهرت مشاهد بالتلفزيون المحلي ألسنة اللهب تتصاعد من أحد جوانب المبنى في الوقت الذي كان فيه رجال الإطفاء يناضلون من أجل المرور عبر أعداد متزايدة من المحتجين.وقالت الشركة في بيان على تويتر إنه تم إجلاء العمال بسلام من الموقع، وبدأ طلاب المدارس الثانوية والجامعات الاحتجاج بعد أن رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو في السادس من أكتوبر نحو 1.17 دولار لرحلات المسافة الكاملة منحية باللوم على زيادة تكلفة الطاقة وتراجع سعر البيزو.

ولكن الاحتجاجات تحولت بشكل متزايد إلى العنف بعد ظهر الجمعة وقام المسؤولون بحلول الساعات الأولى من المساء بإغلاق كل محطات المترو بالمدينة وعددها 136 محطة، وقال مسؤولو المترو إن الشبكة ستظل مغلقة خلال نهاية الأسبوع مشيرين إلى حدوث ”دمار كبير“ جعل من المستحيل تشغيل القطارات بشكل آمن.

واشتبك المتظاهرون مع رجال الشرطة المسلحين بالهراوات والغاز المسيل للدموع في كل أنحاء المدينة الهادئة عادة في الساعات المتأخرة من مساء الجمعة.وقالت وزيرة النقل جلوريا هوت للصحفيين في وقت سابق يوم الجمعة بعد اجتماعها مع رئيس مترو الأنفاق ووزير الداخلية إنه لن يتم إلغاء زيادة أسعار التذاكر.