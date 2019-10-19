تجرد أب من كل معاني الإنسانية وقتل ابنته المطلقة بعد أن كان يمارس الجنس معها من حين إلى آخر وبعد أن علم بتصويرها لتلك العلاقة وعلم أفراد أسرته بها وافتضاح أمره فقرر التخلص منها بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بالعثور على إحدى السيدات مقتولة بمنزلها بمساكن قرية درنكة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع "ع.م.ع" نجار مسلح ومقيم مساكن درنكة دائرة المركز، وبسؤاله قرر بوفاة كريمته "آ.ع.م " ربة منزل "مطلقة" ومقيمة بذات العنوان وبمناظرتها ظاهريا تبين أن الجثة مسجاه على ظهرها بأرضية الشقة "ترتدي كامل ملابسها" وبها جروح متفرقة بالصدر والبطن وآثار دماء على ملابسها.

وفور الإبلاغ بالواقعة وجه مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة والعمل على تحديد وضبط مرتكبها تحت إشراف اللواء مساعد المدير للإدارة العامة للمباحث الجنائية لمنطقة وسط الصعيد وبرئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية بالاشتراك وفرع الأمن العام بأسيوط ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز أسيوط حيث تم وضع خطة بحث وقد أسفر التطبيق الجيد لخطة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها "ع. م. ع" نجار مسلح -تم ضبطه- وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة وأنه ارتبط بعلاقة جنسية معها، وتبين له فيما بعد بتصويرها لتلك العلاقة وعلم أفراد أسرته مما أدى إلى افتضاح الأمر فقرر التخلص منها.

وبتاريخ الواقعة بمنزل والدتها وتواجد كريمته بالمسكن بمفردها قام بطعنها بسكين المطبخ عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها للحياة ثم قام بغسل السكين وأرشد عنها -تم ضبطها وعليها آثار ملوثات دموية- وكان ذلك بمشاهدة نجله "ع.ع.م" طالب ومقيم بذات الناحية وبسؤاله أيد ما جاء باعتراف والده تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.