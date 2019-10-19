نجح فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، في ضبط 15 شخصا بحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بينهم رشاش جرينوف وذلك خلال حملة أمنية شنتها القوات على قرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير مدير الأمن وبرئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب والشرق والعميد رئيس قسم المباحث الجنائية.

وبالاشتراك مع فرع الأمن العام بأسيوط، وضمت الحملة العميد مأمور مركز أبنوب والعميد وكيل قسم المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهودها عن ضبط: "18 قطعة سلاح بينهم رشاش جرينوف و14 بندقية آلي و3 خرطوش محلي وتركى، و261 طلقة مختلفة الأعيرة".