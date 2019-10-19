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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة منتصف الأسبوع مع احتمالية سقوط أمطار

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة منتصف الأسبوع مع احتمالية سقوط أمطار

عضو "الاشتراكي الألماني": أوروبا غاضبة من العدوان التركي على سوريا

عضو "الاشتراكي الألماني": أوروبا غاضبة من العدوان التركي على سوريا

سعر الدولار اليوم السبت 19-10-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم السبت 19-10-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم السبت 19-10-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم السبت 19-10-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم السبت 19-10-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم السبت 19-10-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 19-10-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 19-10-2019 في مصر

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