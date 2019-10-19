وصلت منذ قليل، السفينة السياحية القبرصية "SALAMIS FILOXENIA" قادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة.

وقال محمد سعد رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، إنها نقله سياحية كبرى للمدينة، بالإضافة إلى جميع شركات السياحة، مؤكدًا أن كل غرف السياحة كانت تحاول جاهدًا لوصول هذا الخط إلى للمدينة.

وأضاف "سعد"، لـ"الوطن"، أن الخط كان دائم لـ"masol" بورسعيد ولكنه أصبح الآن إلى الإسكندرية، موضحًا بأن هذا الأمر يعتبر جهد كبير لمحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، مؤكداً بأن السياحة سوف تنعش بالمحافظة مما سيصنع رواجًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح، بأنه جاري ربط قبرص بالإسكندرية أيضًا عن طريق الطيران خلال المرحلة المقبلة، موضحًا بأن الاستقبال الرسمي لعمدة بافوس برفقة 500 سائح من عدة جنسيات مختلفة، وجاري إعداد حفلة لاستقبالهم بدار الأوبرا المصرية.