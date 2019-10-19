أعلنت وزارة النقل، عن افتتاح أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي محطة "هليوبوليس" المدرجة بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد بمصر الجديدة من "هارون" حتى "النزهة"، صباح غدا الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد أي قرار رسمي بتحريك أسعار تذاكر قطارات المترو بعد افتتاح المحطة الجديدة، موضحة أن جميع قطارات الخط الثالث للمترو مكيفة وتقدم خدمات مميزة للجماهير.

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه عقب افتتاح محطة هليوبوليس رسميا سيسمح بفتح مداخلها أمام الجمهور واستقلال الركاب لقطارات الخط الثالث عبرها، حيث أن القطارات لا تتوقف بها حاليا وتمر عبرها فقط في اتجاه نادي الشمس المحطة النهائية حاليا بالخط الثالث، مؤكدا أن المحطة مقامة على مساحة تقترب من 10 آلاف متر مربع ومنفذة على ثلاث مستويات وفق أحدث المواصفات العالمية ومستوياتها الثلاث مكيفة.

وأضاف "والي" في تصريحات لـ"الوطن"، أن محطة هليوبوليس بها سلالم كهربائية متحركة بالمستويات الثلاث من الرصيف حتى مستوى سطح الشارع، ومزودة بماكينات صراف إلكترونية الـVTM لاستخراج التذاكر آليا، بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة لمنع زحام المواطنين.