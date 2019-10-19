"الإفتاء": 50% من الدواعش الأوروبيين للتنظيم جراء الفتاوى المضللة

قال الدكتور خالد عمران أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء، الذي اختتمت فعالياته نهاية الأسبوع الماضي، أكد ريادة دار الافتاء المصرية عالميا.

وأضاف عمران، خلال لقاء خاص مع قناة "النيل للأخبار"، أن أجندة المؤتمر ركزت على محاور إدارة الخلاف الفقهي، لأن جماهير الأمة الإسلامية تنتظر أن يخرج علماء الأمة بحلول جذرية فيه؛ لمواجهة الآراء الفقهية الصادة من جانب المتطرفين، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على السلم العام الداخلي والعالمي.

وتابع عمران بأن تعدد الفتاوى الفقهية التي لا تستند لصحيح الدين وليس لها سند علمي كان السبب في انضمام عدد كبير لتنظيم داعش، كما أن 50% من المنضمين لهذا التنظيم الارهابي قادمون من دول أوروبية من خلال فتاوى مضللة لعبت بعقولهم.

وشدد أمين لجنة الفتوى على أن قيام غير المختصين من المتطرفين والإرهابيين بالفتوى أدى إلى حدوث فوضى فقهية وبلبلة في عقول الكثيرين.