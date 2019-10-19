تنظر محكمة استئناف شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، استئناف الحكم الصادر ضد صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 عاما، جدة الطفلة أماني محمد سمير 6 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، من محكمة شربين الجزئية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ضرب المجني عليها.

وقال أسامة ياسين، محامي أسرة الطفلتين أماني وجنة، إن المتهمة بعد انتهاء إجراءات التقاضي ستنقل إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، لعمل تقرير عن حالتها العقلية والنفسية عن مدة 6 شهور قبل شهر سبتمبر الماضي، وسيجرى تقديم الحكم الصادر ضدها وأقوالها أمام قاضي أول درجة بمحكمة شربين للمستشفى.

وناقش قاضي جنح شربين المتهمة في جلسة السبت الماضي، وأصدر بعدها حكمه عليها بالحبس 3 سنوات، بعد أن وجه إليها عدة أسئلة قائلًا: "يا صفاء أنت اللي ضربتي حفيدتك أماني وتسببتي في إصابتها بالإصابات المذكورة في التقرير الطبي"، فردت قائلة: "والله العظيم ما عملت كده"، وعاود القاضي السؤال: "والإصابات اللي فيها دي منين مش أنتِ اللي ضربتيها وحرقتيها؟"، فردت: "أنا كنت بقرصها بأيدي بس لكن ما ضربتهمش بأي آلات ولا حرقتها، وكنت باربيهم".

واستكمل القاضي الأسئلة: "هو أنتِ عندِك أولاد يا صفاء؟"، فقالت: "عندي 4"، فسألها القاضي: "كنتي بتضربيهم وتعذبيهم كده بردة ولا دة نوع جديد في التربية لحفيدتك بس"، فوضعت المتهمة رأسها في الأرض والتزمت الصمت ولم ترد، فعقب القاضي قائلا: "أنتِ ربنا نزع من قلبِك الرحمة يا صفاء علشان تعملي كدة في طفلة صغيرة، وإجاباتك غير مقنعة".

يذكر أن القضاء ينظر ما تعرض له الطفلتين في قضيتين منفصلتين الأولى مقتل الطفلة "جنة" أمام جنايات المنصورة، والتي أمرت بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، والثانية أمام جنح شربين بضرب الطفلة أماني.