طالب سمير حافظ جد الطفلتين جنة وأماني لأبيهما، ضحيتي التعذيب على يد جدتهما لأمها وخالهما، بالحصول على حق الطفلة أماني والقصاص ممن قاموا بتعذيبها هي وأختها جنة، مشيرا إلى أنه لن يهدأ له بالا حتى يجري إعدام جدتها لأمها "صفاء"، بسبب حالة الرعب التي تعيشها الطفلة أماني حاليا عندما تتذكر ما حدث لها ولأختها من تعذيب؛ ترك على إثره أضرارا نفسية بالغة للطفلة والأسرة جميعا.

وأضاف "حافظ"، خلال لقائه ببرنامج "منتصف الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، الثلاثاء، أن الطفلة أماني تتحسن بصورة جيدة، مشيرا إلى أنهم لا يطالبون بأكثر من حق الطفلة وهو القصاص، ولأن أماني تعاني من مشكلات نفسية ستؤثر عليها مستقبلا عندما تتذكر ما حدث لها، مؤكدا أنها تحتاج لجلسات علاج نفسي في أسرع وقت حتى تستطيع التأقلم مستقبلا والتعامل مع الناس.

وأشار إلى أن الطفلة أماني عندما تبتعد عنهم تقوم بالصراخ والبكاء بطريقة صعبة وتدخل في حالة رعب، موضحا أنهم لن يستطيعوا تركها تجلس بمفردها بسبب ما تعاني منه؛ وهذا يسبب ألما نفسيا للأسرة جميعا، مناشدا المسؤولين بضرورة التدخل لعلاج الطفلة أماني نفسيا.