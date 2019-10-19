أعلن الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أنّه سيجرى نقل "توابيت العساسيف" والتي اكتشفت الأسبوع الماضي كاملة إلى المتحف المصري، مبينًا أنَّ الكشف يضم 30 تابوتًا في كشف هو الأكبر منذ القرن الـ19.

المتحف المصري يفتح أبوابه للتوابيت الجديدة.. وبدء إجراءات النقل مع انتهاء الترميم

وأوضح مدير عام الشؤون الأثرية، أنَّه جرى تخصيص قاعة لعرض المجموعة كاملة، مشيرًا إلى أنَّ إجراءات النقل ستجرى فور انتهاء أعمال الترميم الأولى على يد مجموعة متخصصة من مركز الترميم من المتحف المصري بالتعاون مع مرممي منطقه آثار الأقصر.

تخصيص قاعة لعرض المجموعة كاملة بالمتحف

كان وزير الآثار، أعلن صباح اليوم السبت، نجاح البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن "خبيئة العساسيف" والتي تعد من أولى الاكتشافات الأثرية التي تجرى على يد مصريين، مبينًا أنَّها تضم مجموعة متميزة من 30 تابوتًا خشبيًا آدميًا "ملون" لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة.

وأوضح وزير الآثار، في مؤتمر صحفي اليوم، أنَّه جرى الكشف عن التوابيت بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، مبنيًا أنَّها "توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعة في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول 18 تابوتًا، والمستوى الثاني 12 تابوتا".