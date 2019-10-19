قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية حملة مكبرة لإزالة المحلات المقامة أسفل الكوبري الجديد بمنطقة أبوعميرة، ونقل أصحابها والبالغ عددهم 26 للسوق الحضاري المقام بمنطقة المسلمية بمدينة الزقازيق، وذلك بعد الإنتهاء من إنشاءه، وتجهيزه لاستيعابهم لممارسة أنشطتهم التجارية الخاصة بهم وحفاظاً على مصدر دخلهم.

وقال المحافظ إنه لن يضار أحد في لقمة عيشه، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين والمفترشين الرصيف ونقلهم للأسواق الحضارية للقضاء على الإزدحام والتكدس المروري بالشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أن نقل محلات منطقة أبو عميرة ستساهم بشكل كبير في فك الإختناقات المرورية أسفل الكوبري وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة، والقضاء على الأسواق العشوائية، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء في تطوير وتجميل ورفع كفاءة منطقة أبوعميرة بمدينة الزقازيق باعتبارها تمثل منطقة حيوية هامة.