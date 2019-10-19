قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إن الاتفاق الجديد الذي جرى التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي" بريكست"، سيسمح للمملكة المتحدة بأكملها بمغادرة الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري وفقا للاستفتاء، مضيفا أن هذا الاتفاق يعمل أيضا على المضي قدما في إقامة شراكة جديدة قائمة على علاقات وثيقة من الصداقة والتعاون.

وأضاف أن الوقت حان ليقوم مجلس العموم البريطاني بتوحيد البلاد كما يأمل المواطنون ويتوقعون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وأعرب جونسون، عن اعتقاده بأنه جرى التوصل إلى أفضل حل ممكن، مشيرا إلى أنه في حال تصويت نواب البرلمان ضد الاتفاق فإنه سيجرى التأجيل.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن هذا الاتفاق الجديد سيمكن المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ 5 عقود من التوصل إلى اتفاقات تجارة حرة مع الدول الأخرى في جميع أرجاء العالم من أجل مصلحة البلاد بأكملها من بينها أيرلندا الشمالية، كما سيضمن عدم فرض تعريفات جمركية على البضائع داخل حدود الجمارك البريطانية بين المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

وأكد جونسون أن الاتفاق سيضمن أيضا للأشخاص الذين يقيمون ويعملون على الحدود بعدم حدوث تغييرات ظاهرة وفعلية لحياتهم.