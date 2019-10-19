نشر الفنان أحمد مكي عبر حسابه الشخصي على "تويتر" صورة بها آية قرآنية "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مطالبا جمهوره بالدعاء لوالده الراحل.

وفاة والد الفنان أحمد مكي بالإمارات

وعلق "مكي" على الصورى التي اشتملت على بعض الأدعية قائلا: "اللهم ارحم والدي وادخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم.. نسألكم الدعاء له".

يذكر أن والد الفنان أحمد مكي، توفي في الساعات الأولي من صباح أمس الجمعة، خلال إقامته في دبي بدولة الإمارات، وسافر أحمد رفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة عليه ودفنه هناك.