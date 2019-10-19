تسلم طلاب مدرسة صالح عوض الله، والمعروفة إعلاميا بمدرسة "لم ينجح أحد" برأس غارب، اليوم السبت، شهادات نجاحهم بعد حصولهم على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وسط فرحة الطلاب وأولياء أمورهم.

وعبّر إسلام غريب، أحد طلاب المدرسة لـ "الوطن"، عن سعادته بالحصول على شهادة تخرجه، وتقدمه للتنسيق، وتحقيق حلمه في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة، وذلك بعد الحصول على حكم قضائي.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بإعلان نتائج طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" برأس غارب، وإلغاء قرار الوزير الخاص بإلغاء امتحانات طلاب دبلوم الفنية المتقدمة برأس غارب، واتهامهم بالغش الجماعي، واعتبار الطلاب ناجحين بدرجاتهم الفعلية التي حصلوا عليها بامتحانات الدور الأول، وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على إلغاء هذا القرار، وإلزام وزير التعليم العالي ورئيس الإدارة المركزية للتنسيق بقبول أوراقهم للتقدم بها داخل الجامعات المصرية، وذلك في الطعون المقدمة من 31 طالبا بمدرسة صالح عوض الله برأس غارب المعروفة إعلاميا ضد وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، رئيس قطاع التعليم الفني.

وامتنع طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي بقسم بترول في المدرسة نظام خمس سنوات عن دخول امتحان الدور الثاني بعد اعتبارهم راسبين في الدور الأول بعد رفض الطلاب تأدية امتحانات المواد التخصصية بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على دخولهم امتحانات الدور الثاني وتمسكهم بالحصول على درجات امتحان الدور الأول.