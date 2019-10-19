تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب التي تقام اليوم على استاد السلام في تمام الساعة 8 مساءً، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورتس ونايل سبورت.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وجاءت قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالشافي وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكريم بامبو وإسلام جابر ومصطفى فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد وخالد بوطيب.