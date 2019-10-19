تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على مسجل لاتهامه بسرقة المنازل بالدقي، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة أن المتهم وراء سرقة منزل رئيس محكمة استئناف أسيوط، تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشريف مدير الأمن إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي أخطارا من مرور النقيب مصطفي حجران معاون المباحث يفيد بتمكنه القوة المرافقة له بشارع سليمان أباظة من ضبط المدعو "أحمد.خ.و.خ" سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات-سرقة"، آخرهم 7992-2016 جنح قسم الخليفة سرقة حال قيادته عربة كارو محمل عليها موتور مياه ماركة كالبيدا، وبحوزته مفتاح إنجليزي.

بمواجهته، اعترف بسرقة موتور المياه من أحد العقارات بالقرب من مكان الضبط، أرشد المتهم عن مكان السرقة من العقار الكائن بشارع أمين الرفاعي وبالتوجه للعقار المشار إليه، تم التقابل مع المستشار رئيس محكمة استئناف أسيوط مقيم بذات العنوان، الذي تعرف على المسروقات وقال المتهم في محضر الشرطة أمام الرائد حسام العباسي معاون المباحث أنه استولى على المسروقات في الساعات الأولى صباح نفس اليوم.

تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.