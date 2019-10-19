أمريكا تطالب كوريا الجنوبية بحماية الدبلوماسيين بعد هجوم على سفيرها

طالب المتحدث باسم السفارة الأمريكية في سول وليام كوليمان، حكومة كوريا الجنوبية بتعزيز جهودها لحماية البعثات الدبلوماسية.

وقال في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إنّ السفارة لاحظت بقلق بالغ أنّ واقعة الاقتحام غير القانوني التي نفذها نحو 20 كوريا جنوبيا لمقر إقامة السفير الأمريكي هاري هاريس وسط سول الجمعة، هي الثانية من نوعها خلال 14 شهرا، مطالبا جمهورية كوريا بتعزيز جهودها لحماية البعثات الدبلوماسية لديها.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنّها طلبت زيادة الإجراءات الأمنية حول السفارة الأمريكية ومنزل السفير، مضيفة أنّه لا يمكن تبرير أي ضرر أو هجوم تتعرض له بعثة دبلوماسية تحت أي ظرف، وأنّ الحكومة ستتخذ التدابير الملائمة لحماية محيط البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنع أي عمل يؤثر عليها.

يذكر أّن 17 طالبا وعضوا في جماعة مدنية تقدمية، اقتحموا المجمع السكني للسفير الأمريكي وسط سول، حيث تسلقوا أسواره باستخدام سلم احتجاجا على مطالبة واشنطن بزيادة كبيرة في حصة سول من تكاليف القوات الأمريكية البالغ قوامها 28 ألفا و500 جندي، وألقت الشرطة القبض على الأشخاص الـ17 واثنين آخرين كانا يحاولان الانضمام لهم للتحقيق معهم.

وجاء الاحتجاج في الوقت الذي تخطط فيه سول وواشنطن لعقد جولة أخرى من المفاوضات هذا الأسبوع حول المبلغ الذي ستدفعه كوريا الجنوبية العام المقبل، وما بعده مقابل تمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.