أمر المستشار مدير نيابة مركز أسيوط بحبس"ع. م. ع"، نجار مسلح، مقيم مساكن السيول بدرنكة، التابعة لمركز أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد لكريمته المجني عليها "آ. ع. م"، ربة منزل، مطلقة، مقيمة بذات العنوان، بعد ممارسة الجنس معها من حين إلى آخر، وبعد علمه بتصويرها لتلك العلاقة، وافتضاح أمره أمام أسرته، قرر التخلص منها.

وأقر المتهم أمام النيابة بارتكابه الواقعة، وأنه ارتبط بعلاقة جنسية مع ابنته، وتبين له فيما بعد تصويرها لتلك العلاقة، وافتصاح أمره أمام أسرته، قرر التخلص منها.

وبتاريخ الواقعة بمنزل والدتها وتواجدها بالمسكن بمفردها طعنها بسكين المطبخ عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها للحياة، ثم غسل السكين، وكان ذلك بمشاهدة نجله "ع. ع. م"، طالب، مقيم بذات الناحية.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بالعثور على إحدى السيدات مقتولة بمنزلها بمساكن قرية درنكة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع "ع. م. ع"، نجار مسلح، ومقيم مساكن درنكة دائرة المركز، وبسؤاله قرر بوفاة كريمته "آ. ع. م"، ربة منزل، مطلقة، مقيمة بذات العنوان، وبمناظرتها ظاهريا تبين أن الجثة مسجاه على ظهرها بأرضية الشقة "ترتدي كامل ملابسها"، وبها جروح متفرقة بالصدر والبطن، وآثار دماء على ملابسها.

وفور الإبلاغ بالواقعة، وجه مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة، والعمل على تحديد وضبط مرتكبها تحت إشراف مساعد المدير للإدارة العامة للمباحث الجنائية لمنطقة وسط الصعيد، وبرئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية بالاشتراك وفرع الأمن العام بأسيوط ضم ضباط إدارة البحث الجنائي، ووحدة مباحث مركز أسيوط ، حيث جرى وضع خطة بحث، ما أسفر أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها "ع. م. ع"، نجار مسلح، تم ضبطه والسلاح المستخدم، وتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق، وجار استكمال الإجراءات القانونية.