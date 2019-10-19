عقدت وزيرة الصحة والسكان، أمس، اجتماعا مع الأطباء والفريق الطبي بمحافظة جنوب سيناء، للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار الاستعدادات لتطبيق المنظومة بالمحافظة.

"الصحة": جنوب سيناء ستشهد طفرة طبية غير مسبوقة

وأكدت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، أن محافظة جنوب سيناء ستشهد طفرة طبية غير مسبوقة تزامنا مع تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن العنصر البشري ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة.

وأوضحت أنه يجرى حصر القوى البشرية من الأطباء؛ للسفر إلى إنجلترا لتلقي التدريبات والخبرات، إضافة إلى استقدام الخبراء الأجانب من دول إنجلترا واليابان لتدريب الأطباء على رأس العمل، كما حدث في تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، مؤكدةً أن مستوى التدريب في المنظومة سيكون على أعلى مستوى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ حصر الأسر ومعرفة المحددات الصحية لكل أسرة من خلال فتح ملفات طب الأسرة وتوقيع الكشف الطبي، مؤكدة دور الرائدات الريفيات في مبادرة 100 مليون صحة، وكذا ثقتها في جهودهم ودورهم الكبير في توعية المواطنين بأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الوزيرة إلى أن؜ من منظومة التأمين الصحي الجديد تعتمد على الوحدات الصحية وعملها كحجر أساس للمنظومة الجديدة، موضحة أن الاهتمام بالوحدات الصحية ورفع كفاءتها سيكون على رأس الأولويات، حيث إنه سيجرى متابعة الحالات الصحية للمرضى قبل تحويلها إلى المستشفى، وتوفير طبيب أسرة لكل أسرة تسجل داخل المنظومة.

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس التي سيطبق بها منظومة التأمين الشامل، وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.