زار وزير الصحة الكاميروني الدكتور عليم جياتو، و سفير الكاميرون بمصر محمد ولبرنغ، ووفد دبلوماسي، الجامع الأزهر اليوم، لأداء صلاة الجمعة في رحابه.

وكان في استقبالهم الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، خطيبًا للجمعة، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

وأشاد الوزير بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف في الرقي والاهتمام العالمي بتدريب الأئمة الوافدين، وتعليم الطلاب الوافدين، موجها الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما أشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشؤون الأفريقية.

من جانبه أعرب الهدهد، عن أن الإمام الأكبر يولي اهتمامها خاصًا للوافدين، وأنشأ برلمانًا خاصًا بهم يرفع من خلاله كل ما يتعلق بشؤونهم العلمية وغيرها.

وأكد فؤاد، على ترحيبه بالطلاب الأفارقة بأروقة الجامع الأزهر، وبيّن أن فضيلة الإمام الأكبر يهتم بالأروقة العلمية؛ لتكون عامل جذب للاستفادة من العلوم الشرعية والعربية كما بين أن هناك رواقًا خاصا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

كما أوضح عودة، أن أروقة الجامع الأزهر بكل برامجها في خدمة تعليم العلوم الشرعية والعربية للطلاب الوافدين.