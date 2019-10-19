اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة جهود وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى.

السيسي يبحث تلبية احتياجات الجيش العسكرية مع وزير الإنتاج الحربي

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الاجتماع بحث استغلال الفائض من تلك الطاقات الإنتاجية في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتصنيع متطلبات السوق من أجهزة ومعدات بجودة عالية وبأسعار منافسة بما يخدم ويطور الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري.

وعرض وزير الإنتاج الحربي، نتائج زيارته للصين والتي تضمنت التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر، بهدف التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى مصر، وكذا نتائج زيارته لدولتي الإمارات وبيلاروسيا، والتي هدفت لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

الرئيس يوجه بتعميق الإنتاج المحلي والالتزام بالتكنولوجيات الحديثة في التصنيع

ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي، من خلال التحول من التجميع إلى التصنيع، مشدداً في هذا الإطار على الالتزام بالمواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، ونقلها إلى مصر، لتعظيم الفائدة التي تعود على الاقتصاد والصناعة المصرية.

توقيع اتفاقية مع الصين لتصنيع 2000 أوتوبيس كهربائي خلال 4 سنوات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ وزير الإنتاج الحربي أوضح خلال الاجتماع، أنَّ اتفاقية الشراكة التي جرى توقيعها مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر تتضمن التصنيع المشترك لـ2000 أوتوبيس خلال 4 سنوات، على أنَّ تتبعها مراحل أخرى للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع "200 الحربي"، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة الثانية ستكون للأوتوبيسات الضخمة التي تبلغ سعتها 180 راكباً.

كما شهد الاجتماع، تسليط الضوء على التباحث مع الجانب الصيني حول إقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للتواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع في مصر.

وزير الإنتاج الحربي يعرض نتائج زيارته إلى بيلاروسيا والإمارات والصين

وعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي كذلك نتائج زيارته إلى دولة بيلاروسيا لمناقشة مستجدات التعاون القائم بين الجانبين في مجالات متعددة، منها إنتاج المعدات الزراعية والشاحنات وتصنيع الجرارات ومحركات الديزل والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات.

كما تضمنت زيارة وزير الإنتاج الحربي لدولة الإمارات زيارة مجمع "توازن" الصناعي بمدينة أبو ظبي، للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة المتوفرة في ذلك المجمع الصناعي، وشهدت الزيارة بحث أوجه التعاون المختلفة بين الشركات العاملة في المجمع الإماراتي وشركات الإنتاج الحربي في مصر، وكذا التعرف على أحدث نظم التصنيع والتكنولوجيات المستخدمة في مجال الصناعات الدفاعية والصناعات المكملة لها.