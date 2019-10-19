قال حسام صابر رئيس قطاع التجزئة بالبنك الزراعي المصري، إن فتح حسابات التوفير وإصدار بطاقات الائتمان للعملاء الجدد معفاة من أي مصاريف إدارية أو بنكية أو إجراءات منذ منتصف أكتوبر الجاري حتى نهاية الشهر، موضحا أنه يمكن للمواطن فتح حساب عن طريق بطاقة الرقم القومي فقط والحصول على كارت أو بطاقة الصرف في نفس اليوم دون أي رسوم إضافية.

وأضاف "صابر" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن البنك يمتلك ألف و210 فرع أغلبهم في محافظات وقرى الدولة وذلك لطبيعة البنك في التعامل مع المزارعين والفلاحين، لافتاً إلى أن الخدمة تقدم خلال أسبوعين احتفالا بيوم الشمول المالي، وأشار إلى أن الخدمة تقدم في جميع فروع البنك بالمحافظات.

البنك الزراعي: نعمل على إدخال أكبر عدد من المستفيدين من الخدمات البنكية للمنظومة

ولفت "صابر" إلى أن البنك يعمل خلال الوقت الحالي على إدخال أكبر عدد من المستفيدين من الخدمات البنكية للمنظومة، كما يتم إصدار كارت "ميزة" بدون أي رسوم أيضا، حيث قام البنك بتوزيع 650 ألف كارت للسعي لإنجاح هذه المنظومة الوطنية والوصول للمنافسة أمام المنظومات الدولية.

وفي سياق متصل قال علاء فاروق رئيس قطاع التجزئة بالبنك الأهلي المصري، أنه يتم فتح حسابات توفير مستقبل بدون أي رسوم إدارية حيث يبدأ الإيداع به من 500 جنيه، وتعطي الفوائد من أول 3 آلاف جنيه بحد أقصى 100 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحاته لـ "الوطن"، أنه يتم أيضا فتح محافظ "الفون كاش" بدون أي مصاريف إدارية، وكذلك كروت ميزة من خلال الرقم القومي فقط دون أي مصاريف إدارية وبنكية ومن جميع فروع البنك في مصر كلها.

وأشار إلى أن هذا لا يسري على بطاقات الائتمان والتي تستدعي بعض الشروط لإنشائها كالدخل الخاص بالعميل وضمان العمل وغيرها.

وقالت مصادر لـ "الوطن" إن بنوك "التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك مصر" يقدمون هذه الخدمات أيضا.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك من بداية العام الجاري بالترويج لمبادرة الشمول المالي عبر 4 فعاليات على مدار العام من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية مجانا والتواجد خارج الفروع في الأندية والجامعات أو أي تجمعات جماهيرية لجذب عملاء جدد من خارج المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

"المركزي" يحدد 4 فعاليات للشمول المالي

وحدد "المركزي" أربع فعاليات للشمول المالي ترتبط بمناسبات محددة تشمل الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 15 مارس والاحتفال بيوم الشمول المالي العربي في شهر أبريل من كل عام، والفعالية الثالثة الاحتفال بيوم الشباب العالمي في شهر أغسطس والفاعلية الرابعة الاحتفال بيوم الادخار في شهر أكتوبر الجاري.

ويسعى البنك المركزي من خلال هذه الفعاليات إلى جذب عملاء جدد داخل الجهاز المصرفي وزيادة الثقافة المصرفية بالمجتمع.