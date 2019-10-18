البنك المركزي: الثقة عادت للمستثمرين بعد اختفاء الأسواق السوداء للعملة

قال البنك المركزي، إن اختفاء الأسواق السوداء لتداول النقد الأجنبي، أعاد الطمأنينة والثقة للمستثمرين الأجانب في الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البنك المركزي في بيان، أمس، أن اختفاء الأسواق السوداء، يعود إلى قدرة البنك على إعادة بناء نظام العملات، منوها بأن هذا نتيجة عمل وجهد سنوات، ومشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لديه الكثير ليقدمه.

وأوضح أن مصر استطاعت الحفاظ على وعودها فيما يخص تطور الاقتصاد، وبما استطاعت تحقيقه حتى الآن من تطور في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أنه "تمكن من مواجهة الواقع والقضايا التي تحتاج جرأة في التعامل، وكان صادقًا وشفافًا للغاية مع المجتمع المصري والدولة في جميع الأوقات وفي جميع الخطوات التي اتخذها".

وأكمل: "كثير من المستثمرين يتابعون مصر وما يحدث بها، ويمكنهم أن يروا ما حدث من تقدم على أرض الواقع، وقد عملنا على المدى الطويل وتحولت الأساسيات في الاقتصاد المصري بسرعة وبصورة دراماتيكية، واستقر وضع مصر الاقتصادي وأصبح آمنا وهذا ما يجعلني أشعر بالراحة".

وشدد على أن الاقتصاد المصري حافظ على استقراره بخفض التضخم إلى مستويات تاريخية، منوها بأنه لا زال يواصل العمل على التطوير.

وأكد أن أن النظام البنكي المصري الآن قوي وهو نتيجة عمل استمر منذ عام 2004، ولدينا رؤية قوية، مشيراً إلى أن مصر لديها نظام مصرفي يتمتع بسيولة عالية حيث تبلغ نسبة القروض إلى الودائع نحو 44%، مضيفاً: "الآن قادرون على تخفيض القروض المتعثرة إلى أقل من 5%، وقمنا بصياغة استراتيجية دفع وطنية يشارك فيها العديد من الوزارات والوزراء المصريين".