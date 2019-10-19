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مصر وتنزانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

مصر وتنزانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

اعتقال 7 أجانب تسللوا من الأردن إلى إسرائيل "بحثا عن عمل"

اعتقال 7 أجانب تسللوا من الأردن إلى إسرائيل "بحثا عن عمل"

محافظ قنا يتفقد مركزي شباب قرية المراشدة ومدينة الوقف

عمرو دياب يطرح "قدام مرايتها"

عمرو دياب يطرح "قدام مرايتها"

تركيب 5.9 مليون عداد مسبقة الدفع ضمن خطة تغيير 30 مليون خلال 10 سنوات

تركيب 5.9 مليون عداد مسبقة الدفع ضمن خطة تغيير 30 مليون خلال 10 سنوات

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