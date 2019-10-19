يفتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، غدا الأحد، محطة للطاقة الشمسية بوادي أبوغراقد، التابع لمدينة أبورديس، بتكلفة تتعدى 5 ملايين جنيه، إهداء من إحدى الشركات للأهالي.

وقال المحافظ إن المحطة تعمل باستخدام تقنية الخلايا الشمسية، والبطاريات لإنارة نحو 300 منزلا بدويا، ومستشفى، ومسجد وقاعة اجتماعات.

وأضاف فودة أن المحطة ستمد مزارع أبوغراقد النموذجية 1 و2 و3 بالتيار الكهربائي، لافتا إلى أنه يسعى للتوسع في إنشاء المحطات الشمسية بجميع الوديان والمدن توفيرا للطاقة.

وأوضح أن شركة "شنيدر" مربوطة على شبكة الكهرباء بمدينة شرم الشيخ تحت برنامج تعريفة شراء الطاقة.