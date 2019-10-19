قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن الأسباب التي دفعتها للبحث عن فرصة للتمثيل، قبل يومين، ليس بهدف الأموال.

وشرحت "نشوى" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجمهورها قائله: "اتفهم من البوست إن لا سمح الله محتاجة أمثل عشان محتاجة فلوس مثلًا، وده عرفته من كم التليفونات اللي تلقيتها أو من كم الناس (..) الشمتانين الكارهين واللي بيكرهوا أي حد بيقول تحيا مصر".

وأضافت الفنانة: "البوست كان ملخصه أني عايزة أمثل، والحقيقة أي فنان زميل هيفهم معنى إن طاقتك وموهبتك متعطلة إنك تكون مركون على المعاش وأنت لسه عندك طاقة بدليل إن العظيمة أمينة رزق كانت بتمثل لأخر يوم في عمرها اللي تجاوز التسعين سنة، وإنها قدام الكاميرا كانت بتتحول لطاقة فنانة في التلاتين".

وتابعت في بيانها الذي حمل عنوان "توضيح هام": "أحب أوضح لكل الناس محبين أو كارهين أنى من فضل الله سبحانه وتعالى مستورة جدًا ومتزوجة من راجل بيعولني ومن فضل الله زوجي عنده بزنس ساترني وساتر بيتي وأولادي اللي بفضل الله اتعلموا جوه مصر وسافروا كملوا دراستهم في أمريكا وألمانيا وبفضل الله وبكرمه ونعمته واجتهاد زوجي الحمد لله مستورة".

واستطردت: "وزوجي معه جنسية أمريكية وممكن ننتقل للعيشة في أمريكا ودخلنا من شغله يكون أعلى بس إحنا زي السمك منقدرش نسيب مصر".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أثارت جدلًا واسعًا على مدار اليومين الماضيين، بعد كتابتها منشورًا على موقع فيس بوك: "حد عنده واسطة.. عايزة أمثل.. أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل واخراج بتقدير جيد جداً ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت انى ممثلة يجي منى".