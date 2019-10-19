أكد قرار الإحالة الصادر بحق المتهمين في قتل "شهيد الشهامة" محمود البنا لمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم أن المتهمين قتلوا المجني عليه قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح قرار الإحالة إلى قيام المتهم الأول محمد راجح بالإمساك بالمجني عليه من تلابيبة ثيابه، مشهرًا في وجهه مطواة وعبوة بها مادة حارقة للعين مصنعة الدفاع عن النفس، والمتهم الثالث ممسكا بأخرى، وما إن شرع أصدقاء البنا المتواجدين التدخل وحجزهم عنه حتى دفع المتهم الثالث كمية من الإسبراي الحارق.

وأكد قرار الإحالة لمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، إلى أن المجني عليه حاول الفرار، ولكن المتهم الثاني مصطفى الميهي اعترضه بمطواة، وهاجم المتهم الأول محمد راجح وطعنه بالمطواة.

وشمل نص قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية العاجلة، إلى أن الشهود أكدوا على تبيت النية لدى محمد راجح والمتهمين الثلاثة لزهق روح المجني عليه محمود البنا، وذلك لتربصهم به والتردد على أماكن تواجده وعقد النية المسبقة على ذلك .

واستندت حيثيات الإحالة للمحاكمة في القضية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أطفال تلا، والمقيِّدة برقم 36 لسنة 2019، أن المتهمين قتلوا الطفل محمود محمد البنا بنية مسبقة، وأعدوا العدة لذلك، حيث جهزوا مطوتين وعبوتين مادة حارقة للعين، وترددوا على أماكن تواجده، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بدون ترخيص بالنحو المبين في التحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين الأربعة جهزوا أداة الجريمة "مطوتين قرن غزال"، ومادة حارقة للدفاع عن النفس للسيطرة على المجني عليه، كذلك تجهيز وسيلة هرب مع المتهم الرابع إسلام البخ، لتسهيل الهروب بعد ارتكابهم الجريمة الشنعاء.

وشمل قرار الإحالة وجود شهادة لسبعة من الشهود يؤكدون صحة الواقعة، وأن المتهمين أرادوا قتل محمود البنا عن عمد، موضحا القرار أن المتهمين كانوا يحملون أسلحة بيضاء بدون ترخيص ودون وجود مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.