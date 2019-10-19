حكومة كاتالونيا تطالب مدريد بـ "مفاوضات غير مشروطة"

طالبت الحكومة الانفصالية في إقليم كاتالونيا، اليوم، الحكومة الإسبانية، بعد 5 أيام من أعمال العنف، بإجراء "مفاوضات غير مشروطة" لمعالجة النزاع في الإقليم بعد صدور أحكام على قادة انفصاليين.

وقال الرئيس الإقليمي كيم تورا في كلمة، "نحض رئيس الوزراء (الاشتراكي بيدرو سانشيز) على أن يحدد اليوم موعدا لنجلس إلى طاولة التفاوض من دون شروط.. إنها مسؤوليته وواجبه".

ويريد تورا من هذا المطلب أن تطرح في المفاوضات قضية إجراء استفتاء على حق تقرير المصير، الأمر الذي ترفضه مدريد، وأضاف "نطالب منذ وقت طويل بعملية التفاوض هذه من اجل حل سياسي لنزاع سياسي. اليوم، الأمر ملح أكثر من أي وقت".

وتأتي هذه الدعوة غداة ليلة خامسة من العنف في كاتالونيا اصيب خلالها 182 شخصا واعتقل 83، أثر مواجهات بين متظاهرين والشرطة. وفي برشلونة وحدها، أصيب أكثر من 150 شخصا بعد ساعات من المواجهات استخدم خلالها عناصر الشرطة الرصاص المطاطي وخرطوم مياه للمرة الأولى في مواجهة مجموعات كانت ترشقهم بالحجارة ومقذوفات معدنية.

ودعا تورا إلى التحلي "بالمسؤولية في التظاهرات المقبلة"، مشددا على "وجوب التعبير عن الدفاع عن الحقوق والحريات في شكل سلمي، كما هي الحال دائما"، وأضاف أن "العنف لم يكن أبدا وسيلتنا ولن يكون".

وانتقد نائبه بيري اراجونيس ما قامت به الشرطة الوطنية، مطالبا إياها بان تتحرك "في شكل متكافئ ومتجانس وملائم"، فيما اعتبر وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا أن خطاب تورا لم يتضمن "إدانة حازمة" للعنف داعيا القادة الكاتالونيين إلى اختيار "طريق المؤسسات الديموقراطية".