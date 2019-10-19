قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة ميكانيكي يدعي "م. ش"، وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام لقتله خطيبته "ر. م" بعد خنقها، وكتم أنفاسها، والتعدي عليها.

وتعود أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بورود بلاغا لقسم شرطة ثانِ شبرا الخيمة من "ع. أ. غ"، 53 عامًا، ربة منزل، بغياب نجلتها "ر. م. ع"، 19 عامًا، عاملة، ولم تشتبه في غيابها جنائيًا، وجرى اتخاذ إجراءات النشر عن المتغيبة في حينه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3760 لسنة 2019م.

جرى تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث، وما أدى التوصل إلى وجود اتصال هاتفي بين المتغيبة و"م. ش. ع"، ميكانيكي سيارات، كان خطيب المجني عليها منذ عامين، وانفصلا بسبب ظروفه المادية.

وأثبتت التحريات أن آخر مكالمة هاتفية بين المتغيبة وبين المدعو "م. ش"، ميكانيكي، خطيبها السابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه وباصطحابه لمنزله، تبين وجود الجثة في حالة انتفاخ وبروز للسان، مرتدية كامل ملابسها وتبدو عليها علامات الخنق.

واعترف المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وعقب ذلك انتابتها حالة عصبية فضغط على فمها ورقبتها بسب صراخها حتي لا يسمع الجيران دوي صوتها حتى فارقت الحياة.

نقلت الجثة لمشرحة زينهم بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.