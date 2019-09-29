قتل سباك بعزبة خالد التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم، خطيبته بعد سبها له في مكالمة هاتفية بينهما، الأمر الذى أغضبه بشدة، ودفعه لارتكاب جريمته البشعة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول "نرمين ف خ ا" 20 سنة، ربة منزل، إلى المستشفى، بإصابات متفرقة في الجسم، حيث فارقت الحياة على الفور. تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة "محمود ع م" 35 سنة، سباك، خطيب المجني عليها.

وتمكن رجال المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بعقد قرانهما منذ شهر تقريبا، وفي مكالمة هاتفية بينهما، قامت المجني عليها بشتيمته والتطاول عليه بألفاظ خارجة بطريقة أغضبته، فذهب إلى منزلها وضربها حتى فارقت الحياة. وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.