ضبطت اليوم إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لقسم شرطة المنيا بقيام مسجلان خطر بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما لسرقة سيارات المواطنين من الداخل.

شكل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث القسم، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط كلا من "شاكر. ع. س"، 22 عاما، عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا، و"كامل. م. ك"، 27 عاما، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، وبتفتيشهم تم ضبط سلاح ناري بحوزة الأول.

بمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات، وأكدت التحريات ارتكابهم العديد من الوقائع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11348 إداري قسم المنيا.