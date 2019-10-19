أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، 4 أطباء وممرضين وإداريين بالوحدة الصحية بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول للتحقيق، من بينهم طبيب أسنان وصيدلي وكاتب ومسئول السجل لتغيبهم عن العمل، وممرض لانصرافه عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني، كما تبين أن الوحدة بها طبيب بشري لمدة 3 أيام فقط، وذلك لانتدابه الـ 3 أيام الأخرى إلى وحدة قرية 36 الصحية التابعة لإدارة الحامول الصحية، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقاً لتكليفات المحافظ.

وكلف المحافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، وعمل اللازم خلال 72 ساعة والإفادة، مكلفا إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بالتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، مشدداً على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مع تكثيف الرقابة على المستشفيات بمدن المحافظة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكداً على محاسبة المقصرين.