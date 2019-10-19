التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، لبحث دور الجهاز في تطبيق القانون وفق ضمانات حقوق المستهلكين بما يسهم في ضبط الأسواق.

وتناول اللقاء، رؤية النائب العام واهتمامه بمنظومة تحقيق العدالة في مجال حماية المستهلك والإجراءات التي تستهدف حماية وصون حقوق المستهلكين.

وناقش الجانبان، ضرورة دعم جهاز حمايه المستهلك لتحقيق حماية فاعله وصون لحقوق المستهلكين من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذيه؛ بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين.