تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة عن التحول الرقمي، الثلاثاء المقبل، بمشاركة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الإتصالات بالجمعية، في بيان صحفي، أن الندوة تعقد بعنوان " التحول الرقمي.. الطريق إلى النمو الاقتصادي" بمشاركة مجموعة كبير من رجال الأعمال من مصر ولبنان، ويدير الندوة المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر.

وأكد "سرحان" أن الندوة تهدف إلى التعرف على المشروعات المتاحة وفتح آفاق وفرص التعاون بين الشركات المصرية واللبنانية والجهات الحكومية في مشروعات التحول الرقمي والميكنة والشمول المالي.

وأعلن إطلاق مبادرة لتمكين الشركات الوطنية من الدخول بقوة في مشروعات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات والخدمات والتعرف على إمكانيات الشركات والخبرات والكفاءات المصرية للقيام بدورها في مشروعات التحول الرقمي وتقديم أفكار جديدة للهيئات الحكومية والاستثمارية، لتطوير الأداء وتوفير الخدمات المميكنة للمواطنين.