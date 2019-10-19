استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات، و8 سفن بضائع عامة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2000 طن رمل، و7427 طن يوريا، و1450 طن أرز، و1700 طن سوبر فوسفات، و1225 طن كوارتز.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180 ألف طن بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 133 ألف و827 طنا.

وغادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2601 طن قمح، في حين غادر 83 سيارة نقل محملة بـ 4042 طن قمح .