أصيب 8 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف، اليوم السبت، ونقلوا لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف التخصصي.

البداية بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بالقرب من مدخل المدينة الصناعية ببياض العرب شرق النيل بمركز بني سويف، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المصابين هم محمد قرني سيد، 19 عاما، مقيم بياض العرب، عامل، مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر، ونوال صلاح محمد حامد، 32 عاما، عاملة، مصابة جروح وسحجات بالجسم، مقيمان ببياض العرب، وزينب حميده صالح، 45 عاما، بدون عمل، مصابة اشتباه كسر باليد اليسرى وجروح وسحجات، وسعدية سيد محمد، 15 عاما، بدون عمل، مقيمتان بالشيخ علي، مصابة اشتباه كسر بالساق الأيمن، وأحمد إبراهيم عطية، 50 عاما، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأشرف إبراهيم عطية، 53 عاما، مقيمان بأبوصالح، عامل بمصنع ملابس، مصاب جروح وسحجات بالجسم، ونقلوا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث الثاني عن إصابة 2 إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالقرب من محور عدلي منصور اتجاه الشرق، ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم محمد حسن إبراهيم، 30 عاما، مقيم بالجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، كهربائي، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالرحمن كرم السيد، 18 عاما، مقيم الجزيرة المرتفعة، بدون عمل، مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر.