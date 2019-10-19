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الأعلى للجامعات يشرح مراحل ما قبل إقرار المادة الجديدة لتعيين المعيدين

الأعلى للجامعات يشرح مراحل ما قبل إقرار المادة الجديدة لتعيين المعيدين

نقابة الصحفيين تكرم أبناء الزملاء المتفوقين دراسيا

نقابة الصحفيين تكرم أبناء الزملاء المتفوقين دراسيا

مقتل 5 عسكريين وجرح 11 آخرين في هجومين شمال بوركينا فاسو

مقتل 5 عسكريين وجرح 11 آخرين في هجومين شمال بوركينا فاسو

روح أكتوبر في مواجهة التحديات.. ندوة بـ"نوعية بنها" غدا

روح أكتوبر في مواجهة التحديات.. ندوة بـ"نوعية بنها" غدا

فيديو.. باحثون ونواب بريطانيون يدعون لحظر تنظيم الإخوان

فيديو.. باحثون ونواب بريطانيون يدعون لحظر تنظيم الإخوان

سعيد مرعي: المحكمة الدستورية صرح قضائي شامخ وحارس للدستور المصري

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