أذاعت فضائية إكسترا نيوز، تسجيلا صوتيا يفضح تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اختيار رؤساء الجامعات.

وخلال التسجيل، كان أردوغان يتحدث إلى شخص في المكالمة الهاتفية، وسأله عن الرئيس الجديد لجامعة "بزمي عالم"، وقال إنه اجتمع مع "يونس صويلت" رئيس جامعة أسطنبول، وأكد أنه أرسله، ليرد عليه الشخص "إنه يتبقى فقط مرور الأمر من اجتماع اللجنة العامة، حيث سيمر الأسبوع المقبل".

وسأله أردوغان، عما إذا كان الأمر انتهى أم لا، ليقول الطرف الآخر للمكالمة أنه سيأتي إلى اللجنة العامة من أجل الحصول منه على بعض المعلومات الروتينية: "الأمر مفروغ منه سيدي، هو سيأتي فقط من أجل المعلومات وبعدها سيمر الأمر على ما يرام ليست هناك أية مشكلة في الأمر يا سيدي".

وقال أردوغان، إن عثمان أوزتوك قام بتعيينه كعضو في مجلس التعليم العالي، ونعمان كورتولموش نائب رئيس الحزب الحاكم، يريان أنه من الأفضل استمرار يونس صويلت، الذي يتولى رئاسة جامعة أسنطبول الآن، ليرد عليه الطرف الآخر من المكالمة: "نعم يا سيدي، إنه من العقل استمرار من يقوم برئاستها".

وواصل أردوغان: "على الأقل لن يخلق المشكلات لنا، وسيوافق على القرار مهما كان، أما الآخرون فسيلجأون إلى التهديد بترك الجامعة والاستقالة من مجلس التعليم العالي، إن هذه النوعية من الأشخاص لا يستحقون أي شيء".