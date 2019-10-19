حذّر الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، اليوم، من أنّ بلاده "ستسحق رؤوس" المسلّحين الأكراد في شمال شرق سوريا إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا، وقال أردوغان في خطاب "إذا لم يتمّ الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف (القتال) من حيث توقّفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين"، على حد وصفه.

وتشن تركيا عدوانا عسكريا، بدأ الأربعاء قبل الماضي، على الشمال السوري؛ مما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي، فيما حذرت عدة دول من أن العدوان على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، كما أعلنت دول أوربية تعليق صادرات السلاح إلى تركيا على خلفية هذا العدوان.

وكانت تركيا وافقت أمس الخميس، على تعليق عدوانها في شمال شرق سوريا وانهائه اذا انسحبت القوات الكردية من هذه المنطقة خلال خمسة ايام، وذلك بموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الامريكي مايك بنس في انقرة، وقال بنس للصحفيين بعد محادثات مع الرئيس رجب طيب اردوغان استمرت اكثر من اربع ساعات انه للسماح بانسحاب القوات التركية "خلال 120 ساعة، سيتم تعليق كل العمليات العسكرية في اطار عملية نبع السلام، على ان تتوقف العملية نهائيا ما ان يتم انجاز هذا الانسحاب".وعلى القوات الكردية ان تنسحب من منطقة بعمق 32 كلم بحيث تتحول في النهاية الى "منطقة آمنة" تسعى اليها تركيا منذ اشهر.

وبعد ساعات على إعلان واشنطن اتفاقاً لوقف إطلاق النار، شنّ الطيران التركي غارة جوية أسفرت عن مقتل مدنيين في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرقي سوريا مع استمرار الاشتباكات المتقطعة في مدينة حدودي، وبموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة، وافقت تركيا أمس الخميس على تعليق عدوانها في شمال شرق سوريا مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال خمسة أيام.

واتهمت تركيا في وقت سابق، اليوم، القوات الكردية بانتهاك اتفاق قضى بتعليق عدوان انقرة في شمال سوريا مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة محاذية لحدودها، وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "القوات المسلحة التركية تلتزم تماما بالاتفاق" الذي تم التوصل اليه الخميس مع الولايات المتحدة، "على الرغم من ذلك، نفذ الإرهابيون في المجمل 14 هجومًا في الساعات ال36 الماضية"، على حد وصفها.

وأوضحت الوزارة التركية، أن 12 من الهجمات جاءت من رأس العين في شمال شرق سوريا، وواحدة من تل أبيض وأخرى من منطقة تل تمر، مضيفة أنه تم استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة بما في ذلك الصواريخ.

وأشارت وزارة الدفاع التركية، إلى أن أنقرة كانت تنسق مع الولايات المتحدة "من أجل صمود الاتفاق والحفاظ على الهدوء ما عدا الدفاع عن النفس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".