أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بخطف 4 أطفال وسرقة أقراطهن الذهبية وبيعها في محلات للصافة بمدينة بني سويف.

البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من سائق يدعى "حلمي. خ. ح" باستدراج أحد الأشخاص يستقل دراجة بخارية حمراء اللون، لنجلته "روضة" 6 سنوات، لمكان غير معلوم ولم تعد، عقب خروجها من منزل جدتها لوالدتها، وطلب منهما إرشاده على مكان المدرسة الخاصة بهما، واصطحبها خلفه على الدراجة البخارية خاصته، حيث تبين في وقت لاحق عثور إحدى السيدات على الطفلة بدائرة قسم بني سويف، ونشرت عنها في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة.

وبالانتقال لمكان تواجد الطفلة صحبة أهليتها بشارع الروضة دائرة القسم حيث تم العثورعليها، وتبين استيلاء الجاني على قرطها الذهبي، وتحرر المحضر رقم 18469 جنح مركز شرطة بنى سويف.

ووجه مدير أمن بني سويف بوضع خطة بحث بإشراف العميد محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، تنسيقاً مع فرع الأمن العام، وقيادة العميد طارق عيسى، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، تضمنت إعادة مناقشة الطفلة ووالدها، وفحص أهلية المجني عليها وخلافاتهم وعما إذا كان إحداها يرقى أن يكون دافعاً لارتكاب الواقعة، وإعادة معاينة مكان الواقعة توصلاً لشاهد رؤية لتحديد أوصاف الجاني وخط سيره، وفحص العناصر الإجرامية بمحل إقامة الطفلة والمناطق المجاورة، وفحص مرتكبي الجرائم المماثلة بنطاق المديرية، والاستعانة بالتقنيات العلمية الحديثة، والنشر عن المسروقات بأوصافها.

وأسفر التنفيذ لعناصر خطة البحث أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المتهم محمد عوض محمد عوض، 32 عاما، عامل بفرن، مقيم شارع بدر خان المرماح بندر بني سويف، وله محل إقامة آخر بقرية سنور، مركز بني سويف.

وتبين أنه عقب تقنيين الإجراءات، تمكنت أحد الأكمنة المعدة من ضبط المتهم وبرفقته الطفلة جنا ياسر عبدالعزيز حسين، 7 سنوات، طالبة بالصف الثاني الابتدائي، مقيمة تزمنت الشرقية، دائرة مركز بني سويف أثناء قيامه باختطافها مستقلاً دراجة بخارية حمراء اللون، متوجها بها لمنزله تحت الإنشاء بقرية سنور، والاستيلاء منها على قرطها الذهبي.

كما تبين من تحقيقات الشرطة ومواجهة المتهم بما توصلت إليه جهود فريق البحث، وما أسفر عنه الضبط، أقر بصحة ما جاء بالتحريات واضاف بارتكابه 3 وقائع سرقة أطفال أخرى مماثلة وهي واقعة المحضر رقم 18843 جنح مركز شرطة بنى سويف لسنة 2019 بتاريخ 6/ 10/ 2019، والخاص بخطف الطفلة "شهد. ن. ف"، 7 سنوات، مقيمة قرية شريف باشا مركز بني سويف، والاستيلاء على قرطها الذهبي، وعثر عليها بدائرة قسم بنى سويف، وواقعة المحضر رقم 18861 جنح مركز شرطة بنى سويف لسنة 2019، والخاص بخطف الطفلة "رودينا. م. ع"، 7 سنوات، طالبة بالصف الثاني الإبتدائي، مقيمة قرية بلفيا مركز بني سويف، والاستيلاء على قرطها الذهبي، وعثر عليها بدائرة قسم بني سويف، وواقعة المحضر رقم 18469 جنح مركز شرطة بني سويف لسنة 2019، والخاص بخطف الطفلة "روضة. ح. خ"، 6 سنوات، مقيمة عزبة خلوصيا بقرية دموشيا بمركز بني سويف، والاستيلاء على قرطها الذهبي، يزن حوالي 2 جرام، وعثر عليها بدائرة قسم بني سويف، وواقعة المحضر رقم 18842 جنح مركز شرطة بني سويف، والخاص بخطف الطفلة "جنا . ي . ع" 7 سنوات، طالبة بالصف الثاني الابتدائي، مقيمة قرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف، والاستيلاء على قرطها الذهبي.

وبتطوير مناقشة المتهم أقر تصرفه بالبيع في المسروقات لمحلات الصاغة ببني سويف مقابل مبالغ مالية، وبضبطهما أقرا بصحة أقوال المتهم، وقدما المصوغات المباعة لهما.

كما أقر المتهم أمام رجال التحقيق بعدم احتجازه لأي من الأطفال، بل سرقتهم فقط وتركهم في أي منطقة بالشارع ليتمكنوا من العودة المنازل بمعرفة المواطنين.