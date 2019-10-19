مقتل 5 عسكريين وجرح 11 آخرين في هجومين شمال بوركينا فاسو

قتل 5 عسكريين وأصيب 11 آخرين بجروح في هجومين، وقعا، فجر السبت، في مدينتي باهن ويينسيه، شمال بوركينا فاسو، بحسب ما أعلنت رئاسة أركان الجيش.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إنه "قرابة الساعة الثالثة صباحا، كانت المفرزتان العسكريتان في باهن (مقاطعة لوروم) ويينسيه (مقاطعة ياتينجا) هدفا لهجمات إرهابية في الوقت نفسه تقريبا".

وأضاف البيان أن الجيش "صد المهاجمين بقوة" و"استقدم تعزيزات عسكرية" لكن "لسوء الحظ، كلف هذان الهجومان أرواح 5 من أفراد المفرزتين، بينهم شرطي، وأصيب 11 عسكريا آخرين".

من جهته، أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية الرسمية (فرانس برس)، بأن "مفرزة يينسيه سجّلت أكبر عدد من الضحايا، ومُنيت بأكبر قدر من الأضرار".

وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسيّة السابقة، منذ بداية 2015، هجمات جهاديّة، خاصة في شمالها وشرقها، أوقعت أكثر من 600 قتيل.

ويبدو جيش بوركينا فاسو الذي مني بخسائر فادحة (أسفر أخطر هجوم استهدفه عن سقوط 24 قتيلا في أغسطس) غير قادر على وقف الاعتداءات، بينما بات التهديد الذي كان يتركز في الشمال، يطال مناطق أخرى عديدة في شرق وغرب البلاد .

ومدّدت سلطات بوركينا فاسو، في منتصف يوليو، لـ 6 أشهر، حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر 2018، في معظم مناطق البلاد، في إطار جهودها للحدّ من الهجمات.

وتنصّ حالة الطوارئ، على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليّات دهم للمساكن في أيّ وقت من النهار أو الليل.