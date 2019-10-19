سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب، قبل قليل، بمخزن للأدوية والورقيات داخل مستشفى "الهلال" للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، دون حدوث إصابات.

وقال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، لـ"الوطن"، إن الحريق لم يؤثر على سير العمل بالمستشفي، وأن حالات المرضى داخل المستشفى لم تتأثر بالحريق، ولم يحدث إخلاء لهم، مؤكدا أن الحريق كان محدود للغاية، ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مستشفى "الهلال" للتأمين الصحي، إثر انبعاث أدخنة من البدروم، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين أن الحريق نشب بمخزن خاص بالأدوية والورقيات وتمت السيطرة عليه وإخماده.